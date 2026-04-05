Intensos ataques dejan cuatro muertos en Beirut y un militar libanés en el sur del Líbano

Según la agencia oficial libanesa de noticias, NNA, uno de los ataques en el sur de Beirut tuvo como blanco "un edificio residencial de tres plantas del barrio densamente poblado de Al Miqdad, (...) causando una destrucción generalizada".

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano especificó en un comunicado que el bombardeo en Al Miqdad, en la zona de Jnah, "provocó la muerte de cuatro personas y heridas a 39, según un recuentro inicial".

La NNA detalló que el edificio atacado está ubicado cerca del Hospital Universitario Rafik Hariri, así como del centro médico Al Zahraa, a donde fueron trasladados varios de los heridos.

La aviación militar israelí ha realizado desde la mañana del domingo al menos ocho oleadas de ataques contra los suburbios del sur de la capital libanesa, desde donde se elevan varias columnas de denso humo por los bombardeos, los más duros en Beirut desde el inicio de los ataques el 2 de marzo.

El Ejército israelí había emitido una orden de evacuación dirigida a los residentes del sur beirutí, en especial del barrio Ghbeiri, donde también se registraron posteriormente bombardeos israelíes, afirmando que uno de sus edificios es utilizado por el grupo libanés chií pro iraní Hizbulá.

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Por otro lado, el Ejército libanés anunció hoy la muerte de uno de sus militares en un ataques israelí contra la ciudad de Kfar Hatta, en Sidón, a unos 45 kilómetros al sur de la capital libanesa.

"El Comando del Ejército lamenta la pérdida del cabo Husein Ali Nahle, quien murió en acto de servicio el 5 de abril de 2026, como consecuencia de un ataque aéreo israelí en Kfar Hatta", dijo un comunicado de la institución castrense.

Se desconoce si el militar muerto forma parte de las siete personas, incluida una niña de cuatro años, que el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó este domingo que han perdido la vida en un bombardeo israelí en Kfar Hatta.

Además, una persona murió este domingo en un ataque con un dron israelí contra una motocicleta cerca del cruce de Rashidieh, al sur de Tiro, según NNA.

Al menos 1.422 personas han muerto y otras 4.294 han resultado heridas por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el territorio libanés, iniciada el pasado 2 de marzo, que obligó a más de un millón de personas a abandonar sus hogares, según informó este sábado el Ministerio de Salud del país árabe.