Irán dice haber atacado infraestructuras energéticas en Israel, Emiratos, Baréin y Kuwait

“La mañana de hoy se llevó a cabo la primera fase de la respuesta mediante ataques contra objetivos sionistas en los territorios ocupados y contra intereses económicos de Estados Unidos en la región”, anunció la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según el documento, los ataques incluyeron una refinería en Haifa que suministra combustible a cazas israelíes, así como instalaciones de gas de compañías estadounidenses en Habshan y una petroquímica en Al Ruwais, ambos en Emiratos Árabes Unidos; otra petroquímica en Sitra (Baréin); y un complejo petroquímico en Shuaiba, en Kuwait.

La Guardia indicó que algunos de estos ataques provocaron incendios de gran magnitud y daños significativos en infraestructuras consideradas clave para el suministro energético y el apoyo logístico militar.

El cuerpo militar de élite iraní enmarcó estas acciones en represalias por ataques israelí-estadounidenses de los últimos días contra infraestructuras iraníes, entre ellas instalaciones petroquímicas de Mahshahr y el puente B1 de Karaj, a 50 kilómetros al oeste de Teherán, el cual aún estaba en construcción e iba a ser el puente más largo de Oriente Medio.

La Guardia Revolucionaria advirtió, además, de que, en caso de repetirse ataques contra objetivos no militares en Irán, la siguiente fase de la respuesta será “mucho más contundente y amplia”.