Israel dice haber matado al responsable comercial del Cuartel del Petróleo de Irán

En un comunicado, el Ejército indica que el ataque tuvo lugar el pasado viernes y que Ashrafi Kahi era el jefe de comercio del citado organismo, que supervisa las actividades relacionadas con el petróleo y otros recursos energéticos de Irán.

Israel justifica el ataque a esta persona afirmando que el Cuartel General de Petróleo "permite la continuidad de las actividades y el rearme militar" de la Guardia Revolucionaria iraní mediante las ganancias generadas por la venta de petróleo, "eludiendo así las sanciones internacionales".

"Ashrafi administraba las operaciones comerciales del Cuartel General de Petróleo, estimadas en miles de millones de dólares anuales, e impulsaba el desarrollo de las capacidades militares" de la Guardia Revolucionaria, dice la nota.

El Ejército israelí destaca que su muerte se produce tras la de Jamshid Eshaqi, a quien califica como ex comandante del Cuartel General de Petróleo y al que mató el pasado jueves en otro ataque.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán operando contra los comandantes y líderes del régimen terrorista iraní donde sea necesario", añade la nota.