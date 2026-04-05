La arzobispa de Canterbury pide en Pascua el fin de la guerra en Oriente Medio

Mullally instó a la comunidad internacional a actuar para detener "la violencia y la destrucción" en Oriente Medio y el golfo Pérsico, en alusión a la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha causado más de 2.000 muertos, según las autoridades iraníes, y más de 1.400 por la ofensiva israelí en Líbano.

"Hoy, al proclamar con alegría que Cristo ha resucitado, oremos y reclamemos con renovada urgencia el fin de la violencia y la destrucción en Oriente Medio y el Golfo", afirmó en su discurso en la catedral de Canterbury, cuna del cristianismo en Inglaterra.

"Que nuestras hermanas y hermanos cristianos conozcan y celebren la esperanza del sepulcro vacío, y que todos los pueblos de la región reciban la paz, la justicia y la libertad que anhelan", añadió.

En su mensaje, la arzobispa vinculó la situación actual con el significado de la festividad al recordar que "nuestras miradas y nuestras oraciones se han dirigido esta semana a la tierra donde Jesús fue crucificado y resucitó", en referencia a la región en conflicto.

También ofreció palabras de aliento a quienes atraviesan dificultades personales en el Reino Unido, desde el duelo hasta el desempleo, al asegurar que "Dios camina con vosotros en la oscuridad".

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Aunque el rey Carlos III es el jefe formal de la Iglesia de Inglaterra, la arzobispa de Canterbury es su máxima autoridad espiritual y el principal referente de la comunión anglicana, que agrupa a unos 85 millones de fieles en todo el mundo.

En paralelo, el líder católico de Inglaterra y Gales, el arzobispo de Westminster, Richard Moth, se refirió a una humanidad "marcada y herida por la guerra" en su propio mensaje de Pascua.

Durante la vigilia celebrada en la catedral de Westminster, en Londres, Moth, que asumió el cargo en febrero, denunció los conflictos impulsados por la "codicia y el poder mal entendido" y llamó a difundir "la luz y la paz" del mensaje cristiano "hasta los confines de la Tierra".