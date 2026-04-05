La Media Luna Roja eleva a 12 las muertes y 4 los heridos en Afganistán tras terremoto

El balance de fallecidos incluye a ocho miembros de una misma familia en el distrito de Bagrami y "a otras cuatro personas que, al intentar abandonar su vivienda durante el sismo, cayeron accidentalmente en un pozo en Kabul", según informó la Media Luna Roja Afgana en un comunicado difundido en X y compartido por el gobierno de facto de los talibanes.

Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (ANDMA) confirmó que otras cuatro personas resultaron heridas y que el temblor también causó daños estructurales con cinco viviendas totalmente destruidas y otras 33 dañadas parcialmente.

El sismo se produjo alrededor de las 20:40 hora local (16:10 GMT) el viernes a una profundidad de 186 kilómetros, con epicentro en el distrito de Jurm de la provincia de Badajshán, una región montañosa al noreste de Afganistán y provocó fuertes temblores en las provincias del norte y este, incluida Kabul.

Los incidentes más graves tuvieron lugar en la zona de Gosfand Dara, perteneciente al distrito de Bagrami, ubicado a las afueras de la capital, donde la familia quedó sepultada bajo los escombros de su hogar, sobreviviendo solo el hijo pequeño que se encuentra entre los cuatro heridos reportados.

Las labores de rescate concluyeron el sábado, aunque los equipos médicos de todo el país permanecen en alerta por si sube el número de víctimas o heridos.

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Afganistán se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica en la intersección de varias placas tectónicas.

A pesar de que las evaluaciones indican cifras limitadas de víctimas a nivel nacional por el terremoto, Afganistán sigue enfrentando importantes desafíos a causa de los desastres naturales.

Tan solo en la última semana, las fuertes lluvias y las inundaciones repentinas se han cobrado la vida de más de 77 personas, han dejado más de 137 heridos y han provocado la destrucción total de miles de viviendas, además de muchas otras dañadas, desplazando a cientos de familias.