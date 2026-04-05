La primera ministra de Japón abre la puerta a una posible cumbre con Irán

"Se están realizando preparativos para mantener conversaciones con el liderazgo iraní cuando sea apropiado", dijo la mandataria durante una sesión parlamentaria, en declaraciones recogidas por los medios japoneses.

Takaichi dijo además que su país se está preparando para "cualquier situación", incluido un conflicto prolongado en Oriente Medio y su posible impacto en el suministro de crudo.

Este fin de semana, la mandataria aseguró que Japón cuenta con reservas de petróleo suficientes para aproximadamente ocho meses, y que la adquisición de suministros alternativos "avanza constantemente", en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El archipiélago importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, y el cierre de Ormuz a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha obligado al país a liberar millones de barriles de sus reservas estratégicas y a subvencionar a las petroleras para reducir los precios del combustible.

Mientras, el presidente de EE. UU., Donald Trump, volvió a amenazar el domingo con desatar "el infierno" en Irán cuando venza el ultimátum que dio a la república islámica para desbloquear el estrecho, aunque después insinuó que extenderá otras 24 horas el límite, hasta las 20:00 del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles).