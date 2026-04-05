Netanyahu felicita a Trump por el escate de piloto estadounidense

"Como nación que ha llevado a cabo repetidamente operaciones de rescate audaces, y como alguien que resultó herido en una misión de este tipo y perdió a un hermano en el rescate de Entebe, los israelíes y yo sabemos lo valiente que fue la decisión que tomó (Trump)", afirmó el mandatario israelí en un videomensaje difundido por su oficina.

El viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero.

Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero el otro permaneció desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética.

El presidente estadounidense precisó este domingo que el rescatado se encuentra "sano y salvo" a pesar de confirmar que recibió heridas, sin revelar la gravedad de estas.

"Presidente Trump, Donald, mi querido amigo, una vez más tu liderazgo decisivo trajo otra gran victoria a Estados Unidos. ¡Te saludo! Todos lo hacemos", concluyó el mensaje de Netanyahu.

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A su vez, Irán afirmó este domingo que frustró el intento de rescate al piloto en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas cuatro aeronaves, después de que Trump dijera que habían rescatado con éxito al militar.

La Operación Entebe, llevada a cabo en 1976, fue una misión de rescate israelí para liberar a rehenes de un avión secuestrado por militantes propalestinos en Uganda. La operación, considerada de alto riesgo y liderada por el hermano de Netanyahu (que falleció durante la misma), logró rescatar con éxito a la mayoría de los pasajeros.