Obispo nicaragüense desnacionalizado anima a los católicos a no rendirse ante el mal

"Hoy ha resucitado el amor porque es más fuerte que la muerte; ha resucitado el bien porque no puede quedar vencido por el mal", expresó el jerarca católico, quien está exiliado, en su homilía desde una iglesia de los Estados Unidos.

El obispo auxiliar de Managua, a quien el fallecido papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, dijo que "hacer el bien a los demás es ya resucitar", por lo que uno no se debe cansar de hacer el bien.

Recordó que Jesús pasó haciendo el bien, lo mataron pero Dios lo resucitó, por lo que llamó a los creyentes a anunciar perdón, justicia y esperanza, sin miedo ante el mal ni los sistemas injustos.

"Con la resurrección de Jesús, Dios se revela como un Dios de vivos, no de muertos. Él desea la vida, no la muerte de los seres humanos. Dios pone vida donde los hombres siembran muerte. Los hombres destruyen, pero Dios resucita", continuó el jerarca, previo al aniversario de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en Nicaragua hace ocho años.

En el país centroamericano, el 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Daniel Ortega tras responder con la fuerza.

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Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300" y que se trató de un intento de golpe de Estado.

Para el obispo nicaragüense, "Jesús murió acusado injustamente por los poderes de este mundo" y Dios le hizo justicia a través de la resurrección.

"Al resucitar al Crucificado, Dios revela no solo el triunfo de su fuerza sobre el poder destructor de la muerte, sino también la victoria de su justicia por encima de las injusticias de los hombres", destacó el religioso, quien sostuvo que Dios "no abandona a las víctimas".

"Un Dios liberador que no se acomoda a las pretensiones de los poderosos ni sigue los caminos marcados por los dueños del mundo. Ante el Señor Resucitado, debemos preguntarnos de parte de quién estamos: ¿de parte de los que crucifican o de los crucificados?", inquirió.