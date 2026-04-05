ONG denuncia creciente violencia y explotación sexual de mujeres por la guerra en Sudán

"Son rampantes incluso en ciudades seguras, en los estados de Jartum y Al Jazirah" bajo control del Ejército, "mientras que pueblos enteros y zonas controladas por las FAR se han convertido en prisiones cerradas para mujeres, donde impera la esclavitud y el trabajo forzoso", dijo en un comunicado la Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África (SIHA).

La directora general de la ONG, Hala al Karib, también denunció en la nota que "las mujeres son arrestadas con frecuencia en las regiones central, norte y este de Sudán, bajo cargos de colaboración con las FAR, basándose en sus antecedentes culturales y tribales, así como por la explotación sexual de niñas".

Al Karib no dio a conocer cifras, debido a "la dificultad de conseguir información" documentada sobre la situación de las mujeres en las zonas de combate, en particular en las regiones de Darfur (oeste) y la vecina región de Kordofán (centro-sur), controladas por los paramilitares, si bien calificó de "catastrófica" la situación de las mujeres en esas áreas.

Indicó, además, que "la violencia sexual se dirige específicamente a hombres y niños en Darfur", pero que "abordar este tema es sumamente delicado".

"Sin embargo, es una realidad y el personal médico debe estar capacitado para tratar estos casos debido a los importantes problemas psicológicos y físicos que provocan. Se trata de una atrocidad, y un número considerable de hombres y niños han sido víctimas de violencia sexual", añadió Al Karib, según el comunicado.

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Insistió en que "ambos bandos de la guerra cometen crímenes atroces contra las mujeres, que van desde el asesinato y la violación hasta el encarcelamiento y la desaparición forzada".

Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció a finales de marzo que el 20 % de las supervivientes de violencia sexual en Darfur son menores de edad, cifra que se eleva al 27 % en el caso del pueblo de Tawila, en Darfur del Norte, destacando que esos datos "son solo una fracción de los que pasa realmente en las comunidades".

Desde el inicio de la guerra entre las FAR y el Ejército de Sudán, decenas de miles de personas han muerto -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000-, y más de 13 millones han abandonado sus hogares, por lo que se considera la peor crisis humanitaria actual del planeta.