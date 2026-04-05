Rusia ataca Ucrania con casi 100 drones y causa tres heridos en Odesa

Según el parte diario de la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó un total de 93 drones suicidas tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros desde territorio ruso y la ocupada península ucraniana de Crimea.

Según datos preliminares, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 76 drones en el norte, sur y este del país.

Sin embargo, se registraron impactos de 17 drones de ataque en 10 ubicaciones, así como la caída de restos de drones derribados en tres lugares.

Según el jefe de la Administración Militar de la Región de Odesa, Serguí Lisak, la provincia sureña fue uno de los lugares atacados.

En su cuenta de Telegram indicó que edificios residenciales en el distrito de Jadzhibei resultaron dañados.

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Además, tres personas resultaron heridas.