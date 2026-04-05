Siete detenidos en una protesta en Inglaterra por apoyar a grupo propalestino prohibido

Cinco hombres y dos mujeres fueron arrestados en un 'campamento por la paz' situado a las puertas de la base de Lakenheath, de la que, según algunos medios, habría despegado el avión de combate estadounidense derribado el viernes por las fuerzas iraníes.

La Policía del condado de Suffolk indicó que el grupo fue trasladado a una comisaría de la zona para ser interrogado.

Aunque no se han dado detalles sobre sus actividades, es posible que llevaran pancartas en apoyo de Palestine Action, una organización opuesta al suministro de armas a Israel que fue prohibida en julio de 2025 tras vandalizar dos aviones en una base de la RAF en protesta por la guerra en Gaza.

En respuesta a una demanda de la fundadora del movimiento, el Tribunal Superior de Londres dictaminó en febrero que la proscripción gubernamental era ilegal, pero también concedió al Ministerio del Interior autorización para recurrir la decisión.

De este modo, el veto al grupo sigue vigente, a la espera de que se resuelva el recurso, y varios cuerpos de policía del Reino Unido anunciaron recientemente que seguirían deteniendo a quienes formen parte o expresen su apoyo.

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Más de 2.700 personas han sido arrestadas por las fuerzas del orden desde la entrada en vigor de la prohibición el año pasado, a menudo gente mayor y personas con discapacidad, que suelen llevar carteles donde se lee: 'Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action'.

La Policía de Suffok también informó de que otras dos personas fueron detenidas el sábado por supuestamente bloquear el acceso a la base y quedaron en libertad provisional hasta una próxima comparecencia a finales de mes.

En el Reino Unido es habitual que los participantes en manifestaciones contra la guerra en Irán protesten al mismo tiempo contra el conflicto de Gaza u otras causas como las amenazas estadounidenses a Venezuela o Cuba.