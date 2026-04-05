Ucrania confirma nuevo ataque a refinería de petróleo y puerto de Primorsk en Rusia

El Estado Mayor escribió en su cuenta de Telegram que la pasada noche las fuerzas ucranianas efectuaron ataques contra una serie de objetivos estratégicos de Rusia.

Según esta fuente, en el ataque ucraniano fue afectada la infraestructura de la refinería “Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez”, en la región de Nizhni Nóvgorod.

"Como resultado, se produjo un incendio de gran magnitud en las instalaciones de la empresa", aseguró el Estado Mayor.

La refinería atacada ocupa un lugar estratégico en la industria de refinación rusa, ya que suministra combustible a la región de Moscú y al Ejército ruso.

Su capacidad de producción alcanza las 17 millones de toneladas de materia prima al año y más de 50 tipos de derivados, incluyendo combustible de aviación y diésel.

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A su vez, el Estado Mayor confirmó un incendio tras otro ataque a la infraestructura del puerto de Primorsk, "estratégicamente importante" para los rusos en el mar Báltico.

Según Kiev, este es uno de los mayores puertos de Rusia utilizados para el transporte de productos petrolíferos.