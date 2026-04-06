'Aguardiente', la obra sobre emigración y amistad por 50 años de Teatro GALA de Washington

La pieza fue escrita por el coreógrafo y director Luis Salgado, con vasta experiencia en Broadway, a quien el GALA pidió una obra que representara su trayectoria. La música es obra del colombiano Daniel Alejandro Gutiérrez y la lírica fue un trabajo conjunto.

"Durante sus cincuenta años, el Teatro GALA en Washington ha representado a nuestra comunidad latina, fundado por el argentino Hugo Medrano y su esposa Rebecca Read Medrano", comentó a EFE Salgado

El director recordó que ha trabajado durante quince años con este teatro dirigiendo varias obras, entre ellas 'In The Heights', 'Fama, el musical' y 'On your Feet!'.

Desde su fundación en 1976, el teatro se ha dedicado a obras españolas y latinoamericanas.

Su cofundador, Hugo Medrano, actor y productor fallecido en 2023, recibió la Orden de la Reina Isabel de España por promover la cultura española en Estados Unidos.

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En 'Aguardiente', al puertorriqueño Alberto y su amigo colombiano Alejandro se les encarga escribir una obra y no saben qué hacer.

"Dentro de todas las realidades políticas que les rodean, como en el mundo actual, deciden crear una fantasía folclórica, que protagonizan Azuquita, como la caña para el ron 'cañita' que se hace en Puerto Rico, y su amiga Anís", semilla que se usa para aromatizar y suavizar el sabor del aguardiente, explica Salgado en un descanso del ensayo en Manhattan.

Azuquita y Anís llegan a Nueva York desde un pueblo llamado Collores, que aunque puede ser cualquier pueblo en Latinoamérica, en este caso, Salgado se inspiró en el poema 'Valle de Collores' del puertorriqueño Luis Lloréns Torres (1876-1944).

Anís es contratada para trabajar en un circo, el equivalente a Broadway, y Azuquita tiene que luchar con sus inseguridades mientras su amiga se está convirtiendo en una estrella.

Estos personajes llevan al público en un viaje teatral sobre migración, recuerdos y el intento de transformar vidas a través del arte, en el que fusionan ritmos afrocaribeños como la bomba, el currulao, la cumbia o la salsa con el realismo mágico de Gabriel García Márquez.

También se menciona el famoso 'sofrito' puertorriqueño (mezcla de diversos ingredientes para cocinar como ajo, cebolla, pimiento o ajíes) pero sin olvidar el rico café colombiano: "Son dos amigos resaltando sus raíces latinoamericanas", menciona Salgado.

"Aquí le damos importancia a las cosas cotidianas, como el sofrito y el café, intentando elevar su valor e importancia", apunta Salgado.

Además de esta pieza, el director está al frente de '1776', una obra sobre la independencia de EE.UU., con la que están celebrando el 250 aniversario de la fundación del país y que ha recibido críticas positivas de la prensa especializada.

Esta función se lleva a cabo en el Teatro Ford de Washington, donde fue asesinado en 1865 el presidente Abraham Lincoln.

Salgado admite que hay mucho de él en la pieza.

"Esta es una obra con la que se puede identificar cualquier persona de cualquier parte de Latinoamérica, especialmente en este momento donde levantar la quijada con orgullo y decir 'aquí estoy, este es mi idioma' puede ser muy complejo", indica.

Pero, según dice, este musical afirma que "podemos levantar la quijada y estar orgullosos de donde somos".

"Es una obra que va a hablar muy fuerte sobre lo que somos, sobre el levantarnos, el revolucionarnos un poco y no tener miedo de ser quiénes somos y pelear por ello", explica

"Tenemos que crear conciencia de que no tenemos que excusarnos por ser quienes somos. Creo que Bad Bunny nos ha dado carta blanca en eso", afirmó.

'Aguardiente', cuyo elenco está formado por actores latinos, es bilingüe y las funciones previas comenzarán el 30 de abril con estreno mundial el 2 de mayo. Estará en el teatro Gala hasta el 24 de ese mes.