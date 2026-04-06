Al menos 13 personas han muerto en Emiratos en ataques de Irán desde finales de febrero

Según el Ministerio de Defensa de EAU, los fallecidos son dos miembros de las Fuerzas Armadas emiratíes que murieron al estrellarse su helicóptero por un "problema técnico", un marroquí contratado por el Ejército del país árabe y otros diez civiles nacionales de Pakistán, Nepal, Bangladés, Palestina, la India y Egipto.

El número de heridos, también por el impacto de restos de proyectiles interceptados, asciende a 221.

Asimismo, el departamento dijo en un comunicado que, desde el inicio de estos "flagrantes ataques iraníes", las defensas aéreas de Emiratos han interceptado un total de 519 misiles balísticos, otros 26 de crucero y al menos 2.210 drones.

Solo este lunes, las defensas antiaéreas emiratíes han interceptado 12 misiles balísticos, dos de crucero y 19 drones, según Defensa, que añadió que al menos cuatro civiles resultaron heridos en las últimas horas.

"El Ministerio de Defensa afirmó que permanece plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que se opondrá firmemente a todo aquello que pretenda socavar la seguridad del país", apuntó en el comunicado, en el que insistió en proteger su soberanía, su seguridad y salvaguardar sus intereses económicos y "capacidades nacionales".

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Ante la gran cantidad de proyectiles lanzados por Irán y los elevados costes de los misiles interceptores -que pueden alcanzar los 4 millones de dólares-, Emiratos y otros países han optado por el derribo de drones iraníes 'Shahed' -cuyo coste de producción es de unos 25.000 dólares- con ráfagas de disparos desde helicópteros.