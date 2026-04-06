Al menos 17 muertos en un ataque de hombres armados en el centro de Nigeria

El portavoz de la Policía de Benue, Udeme Edet, confirmó el incidente a medios locales a última hora del domingo, poco después del final del asalto, que duró desde las 17:00 horas (16:00 GMT) del sábado hasta las 22:00 horas (21:00 GMT) del día siguiente.

Se cree que los responsables fueron unos 50 pastores armados vestidos de negro, quienes también destruyeron numerosas propiedades en la comunidad atacada.

El gobernador de Benue, Hyacinth Alia, condenó "enérgicamente el atroz ataque", y manifestó su pésame a las familias afectadas.

Durante el mismo día, al menos siete personas murieron y otro número aún sin especificar fue secuestrado en ataques de hombres armados contra dos iglesias en la comunidad de Ariko, en el estado de Kaduna (centro de Nigeria) durante las celebraciones del Domingo de Pascua.

El Ejército de Nigeria logró rescatar a 31 rehenes esa misma noche, aunque aseguró que aún quedan fieles en manos de los asaltantes.

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Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.