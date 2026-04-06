Al menos ocho muertos y 39 heridos en accidentes de tránsito en Paraguay en Semana Santa

Entre el 29 de marzo, cuando se inició la Semana Mayor con el Domingo de Ramos, y el 5 de abril, el Domingo de Pascua, tuvieron lugar 47 accidentes en el país, según un informe de la Patrulla Caminera, una institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La entidad registró 33 conductores con resultado positivo en pruebas de alcotest.

La mayor circulación de vehículos se concentró en las carreteras que conectan a Asunción, la capital del país, con las localidades de Ciudad del Este, fronteriza con Brasil, y la Encarnación (sur), limítrofe con Argentina, señaló el MOPC en un comunicado.

Para esta Semana Santa se pronosticaba una mayor afluencia de turistas internos respecto a 2025, año en el que 335.000 paraguayos visitaron atractivos locales dejando más de 40 millones de dólares en ingresos, según la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).