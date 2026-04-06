'Alzad la mirada', lema del viaje del papa León XIV a España

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, lo anunció en un vídeo publicado por la cadena de televisión Trece, vinculado a la CEE, con motivo de la Pascua.

La Pascua de este año "tiene un significado especial" con la visita del papa a España, con la que nos confirmará "en la fe, la esperanza y la caridad", según Argüello.

Así, invitó a todos los católicos a prepararse para "acoger a aquel que viene en el nombre del Señor, aquel que nos confirma en la esperanza y nos anima a la caridad".

"Alzad la mirada porque el Señor emerge sobre las guerras, los conflictos, las dificultades, las tristezas", argumentó Argüello sobre el significado del lema.

León XIV llegará a Madrid el 6 de junio y permanecerá en la capital de España hasta el día 9, cuando viajará a Barcelona. En esa ciudad estará hasta el 11, y desde allí se desplazará hasta las islas Canarias, donde estará hasta el 12.

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Durante la visita, está previsto que oficie dos misas masivas, una por el Corpus Christi el día 7 de junio, y otra de despedida en Santa Cruz de Tenerife, el 12.

La visita de León XIV será la primera estancia de un pontífice en España en quince años, tras el último viaje de Benedicto XVI en 2011.