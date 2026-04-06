Baréin detiene a "varios sospechosos" de colaborar con el servicio de inteligencia de Irán

En un comunicado difundido en su perfil oficial de X, la Fiscalía afirmó que "esta detención se basó en investigaciones y el seguimiento de sus actividades, que revelaron su conexión con los servicios de inteligencia iraníes y la Guardia Revolucionaria", afirmó en la nota sin detallar la cifra de personas arrestadas.

Según el Ministerio Público bareiní, "estos individuos habían recibido instrucciones de dichas agencias, a través de agentes que trabajaban para ellas en Irán, para vigilar sitios estratégicos dentro del Reino, recopilar información sobre ellos y transmitirla a Irán con el fin de atacarlos".

"También se les encomendó documentar las consecuencias de dichos ataques fotografiando los daños y la destrucción causados ​​por la brutal agresión contra el Reino y cumplieron con estas tareas según lo asignado", agregó.

La Fiscalía afirmó que la investigación sigue en marcha después de haber interrogado a los sospechosos y de haberles ordenado prisión preventiva.

Estos arrestos se enmarcan en las operaciones desarrolladas por la Agencia Nacional de Inteligencia bareiní para "localizar y desenmascarar a individuos leales a organizaciones y grupos terroristas, así como a entidades hostiles al país".

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Todo ello sucede en medio de los ataques iraníes sobre Baréin, que se han centrado en las bases que albergan la Quinta Flota de Estados Unidos, mientras otros drones iraníes golpearon hoteles de la zona próximos a las bases.

Esta no es la primera detención de personas presuntamente vinculadas a Irán que lleva a cabo Baréin desde que el país persa comenzara a atacar las bases estadounidenses en países del golfo Pérsico como represalia a la guerra iniciada en su contra a finales de febrero por EE.UU. e Israel.

A comienzos de marzo de 2026, el Gobierno bareiní anunció el arresto de “varias” personas acusadas de traición por publicar en redes sociales contenido que expresaba simpatía por Irán. El 30 de marzo de 2026, una ONG informó del arresto de 204 ciudadanos por participar en protestas contra la guerra en Irán o por expresar apoyo al liderazgo iraní.