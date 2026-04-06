Chavismo convoca una movilización por la paz en medio de protestas salariales en Caracas

En la rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello indicó que la movilización será desde temprano, aunque no precisó los puntos de salidas ni de llegadas.

Asimismo, anticipó -sin dar detalles- que el chavismo se está preparando para recordar los días 11, 12 y 13 de abril, cuando hubo un fallido golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), quien fue depuesto brevemente, pero, subrayó Cabello, regresó al poder gracias a los venezolanos y a las fuerzas armadas.

"Ya nosotros estamos preparándonos para la fecha que no le gusta a la oposición recordar (...), pero nosotros sí lo recordamos: 11, 12 y 13 de abril, donde el pueblo de Venezuela junto con la fuerza armada regresaron a nuestro comandante Chávez a la Presidencia", señaló el también ministro de Interior.

Para Cabello, ese período "fue un duro golpe para quienes, de alguna manera, intentaron dar un golpe de Estado".

"El pueblo y la fuerza armada regresaron al legítimo presidente de nuestro país. Esos les dolió mucho", añadió.

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El 11 abril de 2002, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas, Chávez fue desalojado del poder por casi dos días.

En ese lapso el empresario Pedro Carmona asumió la Presidencia, hasta que militares y miles de simpatizantes de Chávez, que salieron a las calles de Caracas y otras ciudades pidiendo su restitución en el poder, consiguieron su retorno.