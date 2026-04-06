Costa Rica registró 52 muertes violentas en Semana Santa

"Logramos reducir la cantidad de personas fallecidas comparado con el año pasado, eso siempre es importante, sin embargo lamentamos la cifra de 52 personas fallecidas cuando el año pasado fueron 55", expresó la presidenta de la Cruz Roja Costarricense, Dyanne Marenco.

Marenco destacó el trabajo de prevención y la atención de emergencias a cargo de los socorristas en playas, montañas y carreteras, donde la entidad instaló 100 puestos de atención durante la Semana Santa, época en la que la mayoría de los ciudadanos disfruta de vacaciones y se traslada a sitios turísticos.

Los datos de la Cruz Roja indican que de las 52 muertes de la Semana Santa 2026, un total de 24 correspondieron a accidentes de tránsito, nueve a incidentes con armas de fuego o blancas, cuatro a emergencias por traumas y nueve a otras causas.

En total, la Cruz Roja atendió a 1.075 personas, de las cuales 561 requirieron ser trasladados a un centro médico, de ellas 267 en estado crítico.

Los datos indican que en esta Semana Santa ocurrieron 451 accidentes de tránsito, mientras que en la de 2025 el número fue de 280.

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"Tuvimos más emergencias en montaña que implicaron horas de respuesta con turistas nacionales e internacionales; más accidentes acuáticos, nuestros guardavidas hicieron más prevenciones", comentó Marenco.

La presidenta de la Cruz Roja Costarricense destacó la importancia de las labores de prevención, pues ayuda a salvar vidas en los sitios de mayor visitación durante una época de vacaciones como la Semana Santa.