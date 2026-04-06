Cruz Roja reitera su llamada a proteger infraestructuras civiles y nucleares de ataques

"Toda guerra librada sin límites (...) es inhumana y devastadora para poblaciones enteras", afirmó en un comunicado la presidenta de la organización internacional, Mirjana Spoljaric, después de que se hayan denunciado diversos ataques contra instalaciones nucleares y energéticas, así como hospitales y escuelas, entre otros objetivos.

Sistemas de abastecimiento de agua, carreteras, puentes, viviendas y universidades también han sido objeto de ataques, señaló CICR.

Respecto a los ataques a instalaciones nucleares, la dirigente de la centenaria organización internacional advirtió de que "cualquier error de cálculo puede provocar consecuencias irreversibles para las generaciones futuras".

"Hago un llamamiento urgente a las partes para que protejan a la población civil y a los bienes de carácter civil en todas las operaciones militares", destacó Spoljaric.