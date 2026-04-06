Denuncian el fin del mecanismo de reclamación a marcas automovilísticas alemanas en México

A través de un comunicado, ProDESC y Empower alertaron de que el cierre de este mecanismo “pionero” evidencia que, sin obligaciones vinculantes, los compromisos empresariales en materia de derechos humanos son “negociables”.

En concreto, aseguraron que las empresas automovilísticas Bosch y Volkswagen se retiraron del MRDH, mientras que BMW, Mercedes-Benz y ZF permanecieron hasta el cierre final de la herramienta.

Ante esta situación, estas ONG especializadas en justicia laboral señalaron que las empresas tienen "la responsabilidad de explicar públicamente qué medidas concretas adoptarán para garantizar los derechos de las personas trabajadoras de la industria y dar continuidad a los compromisos que el mecanismo ya no puede sostener".

"Este caso evidencia que los mecanismos voluntarios son estructuralmente insuficientes. Las organizaciones exigen avanzar hacia un marco regulatorio mexicano vinculante en materia de debida diligencia en derechos humanos; uno que no dependa de la voluntad empresarial, que garantice acceso a la justicia y reparación para las comunidades afectadas, y que contemple acciones reales de supervisión y sanción", demandaron.

Según sus cifras, desde la puesta en marcha del MRDH, en 2022, se consiguió "sensibilizar" a 100.000 personas de sus derechos laborales, al tiempo que se recibió 17 denuncias de las cuales siete fueron resueltas.

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Por ello, defendieron la pertinencia de esta herramienta, que definieron como una "iniciativa innovadora" para facilitar el acceso a la justicia de comunidades y personas trabajadoras del sector automovilístico, en donde, aseguraron, hay violaciones a los derechos humanos como en la extracción de materias primas.

"Su peso económico y su amplia red de proveedores lo convierten en un espacio clave para impulsar estrategias de rendición de cuentas con potencial de replicarse en otros sectores con cadenas de suministro complejas, donde persisten graves violaciones a los derechos humanos", argumentaron.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el sector automovilístico mexicano genera unos 900.000 empleos directos y miles más en su cadena de suministro, siendo uno de los motores económicos más relevantes del país norteamericano.