Detienen en Bulgaria a un hombre buscado por un incendio en una fábrica checa de armas

Así lo confirmaron a EFE este lunes fuentes del Ministerio del Interior búlgaro, precisando que el hombre fue detenido el 3 de abril en la frontera con Turquía, cuando se disponía a pasar de Bulgaria al país vecino, en base a una orden europea de búsqueda y captura emitida por la Justicia checa.

El detenido, de 26 años, está acusado de participar en un grupo organizado que incendió la fábrica de armas y deberá esperar en prisión preventiva el correspondiente juicio para su extradición, informó hoy el Tribunal de Distrito de la ciudad de Haskovo (sur de Bulgaria) en un comunicado.

Esta es la cuarta persona detenida en este caso, después del arresto de un sospechoso en Eslovaquia y otros dos en Chequia a finales de marzo.

Los investigadores checos concluyeron que fue provocado el incendio que destruyó completamente un almacén de estructura metálica y parte de las oficinas adyacentes en un polígono industrial de Pardubice, causando daños de más de 10 millones de euros.

Un grupo supuestamente propalestina y autodenominado 'The Earthquake Faction' reivindicó la autoría del ataque en un comunicado en el que expresó su malestar por la cooperación de LPP Holding con un fabricante israelí de drones, una cooperación que, sin embargo, no ha llegado a materializarse al no lograr LPP una contrata del Ministerio de Defensa checo para fabricar dichas armas.

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Al mismo tiempo, las autoridades cuestionan la autoría del citado grupo y, según la prensa checa, barajan diversas hipótesis, todas ellas bajo la premisa de que el incendio fue provocado de forma intencionada, con la posibilidad de que el autor haya querido que pareciera una acción de activistas.

El Centro Nacional contra el Terrorismo, el Extremismo y la Ciberdelincuencia (NCTEKK) continúa investigando este caso, con la participación de los servicios de inteligencia y la fiscalía estatal.