Detienen en el sureste de México a un hombre requerido por EE.UU. por tráfico de personas

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad de México informó que el sujeto fue detenido junto a otra persona tras labores de inteligencia e investigación.

El arresto ocurrió tras recorridos de supervisión en el fraccionamiento Residencial Arbolada del municipio Benito Juárez, donde los agentes de seguridad detuvieron a ambas personas y tras realizar una inspección de seguridad, se aseguraron 38 dosis de marihuana y una camioneta color gris.

Las autoridades informaron que tras verificar su identidad, Remigio 'N' fue trasladado vía aérea a Ciudad de México para continuar con el proceso de extradición.

En el operativo participaron elementos de las secretarías de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Defensa Nacional (Defensa), junto con la Guardia Nacional, y Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado.

Desde febrero de 2025 y hasta el pasado 23 de marzo, último reporte del Gobierno de México, gracias a la operación Frontera Norte -acordada con el presidente estadounidense, Donald Trump, para evitar aranceles a México- se han detenido a 12.775 personas y se han confiscado 133,6 toneladas de droga, entre ellas casi 607 kilos de fentanilo.