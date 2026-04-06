Egipto ejecuta a un joven por el asesinato de una estudiante tras romper su relación

El condenado fue ejecutado en la horca tras quedar firme la sentencia después de que en 2022 fuera detenido en la ciudad de Zagazig, en el norte de Egipto.

En agosto de 2022, el culpable, identificado como Islam Mohamed Fathi, apuñaló más de 30 veces el cuerpo de la estudiante de Comunicación Salma Bahgat, mientras esperaba a una amiga en la entrada de su lugar de trabajo, según las autoridades de Egipto.

Tras su detención, el asesino fue internado en un hospital psiquiátrico de El Cairo durante 27 días por decisión del tribunal para examinar su estado de salud mental, y se determinó que fue plenamente responsable de sus actos en el momento que cometió el crimen.

Este feminicidio se suma a otros tantos que se producen en Egipto y en la región de Oriente Medio que hacen saltar las alarmas de la población y de las autoridades.

El 99,3 % de las mujeres en Egipto han sido acosadas o asaltadas sexualmente en algún momento de sus vidas, según Naciones Unidas.