El 70 % de mexicanos aprueban a Sheinbaum, pero ven la inseguridad como problema principal

De acuerdo con el sondeo, difundido este lunes, el nivel de aprobación es dos puntos menor que el que obtuvo en febrero, y 15 puntos menos que en febrero de 2025 (85 %), cuando obtuvo la calificación más elevada desde que inició su administración el 1 de octubre de 2024.

Mientras que la desaprobación alcanza el 29 %, un punto porcentual más que en febrero, y 14 puntos más de lo que obtuvo en los meses de enero, febrero y marzo de 2025, cuando la desaprobaron el 15 % de los encuestados.

De acuerdo con la encuesta, el porcentaje de personas que señala a la inseguridad como principal problema del país subió 19 puntos de febrero a marzo, al pasar de 60 % al 79 %.

En contraste, la proporción de menciones sobre corrupción disminuyó: pasó de 24 % en enero y 15 % en febrero a 5 % en marzo.

En el sondeo realizado a 800 mexicanos, el 53 % consideró que la presidenta está manejando “muy bien” o “bien” la economía, mientras que el 42 % afirmó que está “mal” o “muy mal” este rubro.

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Esto, pese a la situación internacional y el conflicto en Irán.

En cuanto a la seguridad pública, las opiniones negativas siguen prevaleciendo, pues alcanzaron el 53 % en marzo, frente al 42 % de opiniones positivas en el mes.

Asimismo, se pidió evaluar la labor del gobierno en el tema del crimen organizado, donde las opiniones positivas alcanzaron el 19 %, contra las negativas que fueron del 77 %.

Finalmente, en cuanto a la relación entre Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 55 % de los encuestados la calificaron como “muy bien” o “bien”; mientras que el 32 % señalaron que está “mal” o “muy mal”.

La encuesta realizada por el medio mexicano del 13 al 22 de marzo, tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,5 %.