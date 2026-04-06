El líder militar de Sudán prosigue la reestructuración del Ejército en medio de tensiones

Al Burhan, también presidente del Consejo Soberano de Sudán -el máximo órgano de gobierno en el país-, derogó el decreto 164 de 2023, por el que designó "al subcomandante en jefe y a los comandantes en jefe adjuntos", de acuerdo con un breve comunicado publicado en la página de Facebook de las Fuerzas Armadas Sudanesas.

"Los designados en virtud del decreto derogado seguirán siendo miembros del Mando de las Fuerzas Armadas", añade la nota, sin aportar más detalles ni las razones de esta nueva medida de reestructuración de la institución castrense.

Hasta ahora, el subcomandante en jefe del Ejército sudanés era Shams al Din Kabashi, también miembro del Consejo Soberano, un órgano del que se está intentando excluir a los militares de carrera y de otras figuras consideradas cercanas a la organización islamista Hermanos Musulmanes.

En estos casi tres años de guerra, varios países y organizaciones han denunciado que los Hermanos Musulmanes y figuras del régimen del exdictador islamista Omar al Bashir (1993-2019) tienen el control del Ejército y del Consejo Soberano, unas acusaciones que la institución castrense niega.

De hecho, el pasado 2 de abril Al Burhan nombró a seis nuevos altos cargos del Ejército, entre ellos el de un nuevo jefe de Estado Mayor.

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Esta reestructuración se produce en un momento en el que los frentes en la vasta región occidental de Darfur -dominada por completo por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)- y en la vecina y disputada Kordofán están estancados, y mientras los rebeldes están abriendo uno nuevo en el estado meridional de Nilo Azul.

Las FAR han conseguido avanzar en esa zona gracias a su alianza con el grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), algo que está creando grandes tensiones en el seno del Ejército por la pérdida de territorio en el sur del país y del control de las fronteras con naciones como Etiopía o Sudán del Sur.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -la cifra puede superar las 400.000, según Estados Unidos- y ha sumido al país en la peor catástrofe humanitaria del planeta.