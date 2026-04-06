Mundo
06 de abril de 2026 - 08:40

El presidente de Ghana realiza una visita oficial a Francia por invitación de Macron

Imagen sin descripción

Nairobi, 6 abr (EFE).- El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, comienza este lunes una visita oficial a Francia por invitación de su homólogo francés, Emmanuel Macron, con quien se entrevistará tras asistir a la reunión de alto nivel 'One Health Summit', organizada en la ciudad de Lyon, informó la Presidencia ghanesa.

Por EFE

Mahama pronunciará un discurso durante un encuentro sobre Arquitectura Global de la Salud y otro durante la reunión de alto nivel para jefes de Estado y de Gobierno, donde detallará los compromisos y puntos de vista de Ghana sobre la seguridad sanitaria mundial, según un comunicado de la Presidencia.

El 8 de abril, Mahama mantendrá una reunión bilateral con Macron en el Palacio del Elíseo, donde ambos mandatarios hablarán sobre el fortalecimiento de sus relaciones y sobre la cooperación en áreas de interés mutuo como la salud, la educación, el comercio, la inversión y la seguridad regional.

Antes de ello, el presidente ghanés se reunirá también con el presidente del Senado francés, Gérard Larcher. Después de estos dos encuentros, Mahama volverá a Accra.