El ultimátum de Trump en el estrecho de Ormuz, una advertencia con prórrogas

El pasado 26 de marzo Trump emplazó a Irán a reabrir el estrecho antes de este lunes 6 de abril a las 20.00 horas de Washington (00.00 GMT del 7 de abril), pero este pasado domingo insinuó que extendía otras 24 horas el límite, hasta las 00:00 GMT del miércoles 8.

En todos los casos, Trump amenazó a Irán con bombardear las centrales eléctricas si no abría el estrecho, que se encuentra cerrado de facto desde el pasado 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos comenzaron su ofensiva contra Irán.

Esta es la cronología de las prórrogas del ultimátum de Trump sobre la apertura el estrecho de Ormuz:

21 marzo.- Trump amenaza con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre el estratégico estrecho de Ormuz y le da 48 horas.

"Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará sus centrales eléctricas, ¡empezando por la más grande!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

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Este mismo día, Irán denunció un ataque estadounidense-israelí contra la instalación nuclear de Natanz y Estados Unidos autorizó temporalmente la venta de petróleo iraní varado en el mar.

23 marzo.- Trump pospone el ultimátum y dice que Irán quiere alcanzar un acuerdo que podría llegar en los próximos cinco días. Medios iraníes niegan que haya negociaciones entre Irán y Washington y aseguran que el estrecho de Ormuz continuará cerrado.

24 marzo.- El presidente de Estados Unidos asegura que Irán le ha hecho a su país "un regalo muy grande" ligado al estrecho de Ormuz, aunque no da más detalles, pero adelanta un próximo acuerdo en las conversaciones con Irán porque se ha producido "un cambio en el régimen". El Gobierno iraní niega cualquier contacto.

26 marzo.- Trump extiende hasta el 6 de abril el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz y amenaza de nuevo con destruir sus centrales eléctricas si no lo hace.

El presidente estadounidense informa a través de su red Truth Social de que, "a petición del Gobierno iraní", ha decidido prolongar el plazo 10 días más, con lo que vencerá el lunes 6 de abril a las 20.00 horas de Washington (00.00 GMT del martes 7 de abril).

27 marzo.- Trump llama "estrecho de Trump" al estrecho de Ormuz.

5 abril.- Trump insinúa que aplaza un día, hasta las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles), el ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.

"¡Martes, a las 20:00 h, hora del Este (00:00 GMT del miércoles)!", escribió en Truth Social. “Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡ya lo veréis!", añadió.