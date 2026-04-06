El vicepresidente de EEUU viaja a Budapest para apoyar a Orban en las elecciones

Según informa el portal Index.hu, cercano al Gobierno de Budapest, se espera que los dos políticos comparezcan ante la prensa hacia el mediodía de mañana y que por la tarde participen juntos en un mitín político del conservador y gobernante partido Fidesz de Orbán.

Al confirmar la semana pasada el viaje de Vance a Hungría los días 7 y 8 de abril, la Casa Blanca indicó que el vicepresidente tenía previsto pronunciar un discurso sobre la "importante alianza entre EE.UU. y Hungría".

Orbán, en el poder desde 2010, es un cercano aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, con quien mantiene una estrecha relación.

"Es un líder verdaderamente fuerte y poderoso", escribió Trump sobre Orbán en una publicación de la plataforma X, mientras que en otras ocasiones ha expresado su apoyo al húngaro.

Vance acude a respaldar al mandatario ultranacionalista húngaro en un momento crucial, pues por primera vez afronta el riesgo de perder el poder tras 16 años consecutivos de gobierno con mayorías absolutas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A menos de una semana de los comicios, su principal rival, el líder conservador Péter Magyar, lidera los sondeos sobre la intención del voto con una clara ventaja.

La visita a Budapest del vicepresidente de EEUU tiene lugar unos dos meses después de la del secretario de Estado, Marco Rubio, durante la cual se firmó un acuerdo de cooperación en energía nuclear civil.

La última vez que Orbán y Trump se encontraron fue en noviembre de 2025, en la Casa Blanca.

“Pido respetuosamente al vicepresidente estadounidense que en su discurso deje claro que no piden soldados de Hungría y que Hungría no desempeñará ningún papel en la guerra de Irán”, dijo el líder opositor, Magyar, en declaraciones al portal 444.hu.

Según las últimas encuestas del ‘Centro de Investigaciones 21’, el partido Tisza de Magyar cuenta con el apoyo del 56 % de los votantes, 19 puntos más que el 37 % del Fidesz.