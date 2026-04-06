Etiopía apresa a un traficante de personas internacional responsable de muertes y torturas

"La Policía detuvo al presunto traficante de personas Yitabarek Dawit Alemu en la ciudad de Shire, región de Tigré (norte)", publicó el cuerpo policial en su cuenta de la red social Facebook.

Alemu usaba diferentes seudónimos como Paulos Dawit Welday, Adhanom, Ahmed (en Sudán), Munir (en Somalia, Yibuti y Kenia) o Kibrom (en Suecia y otros países europeos).

El cuerpo policial también afirmó que tomaron declaración a más de cien víctimas y familiares tanto dentro de Etiopía como en países como Libia, Sudán, Bélgica, Reino Unido, Canadá, Noruega, Países Bajos, Luxemburgo y Suiza.

El grupo delictivo, activo desde 2010, solía secuestrar a jóvenes de Etiopía, Sudán, Eritrea, Yibuti, Kenia y Somalia, y los trasladaba a uno de sus cinco almacenes en Libia, donde los mantenía como rehenes para recibir dinero de sus familias.

Así, lograron recaudar unos 3.000 millones de bir etíopes (casi 17 millones de euros).

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La investigación mostró que las víctimas que no pagaban solo recibían una porción de comida al día, les ataban las extremidades, les golpeaban con bastones y palos eléctricos, e incluso les sometían a "torturas severas" como quemar botellas de agua de plástico para verter el agua hirviendo sobre sus cuerpos.

"Muchas personas perdieron la vida, sufrieron lesiones físicas, fueron violadas y sufrieron graves daños físicos y psicológicos", añadió la Policía.

Tras su detención, las autoridades congelaron los bienes y las cuentas bancarias de los sospechosos arrestados y de otros que aún siguen en libertad.

Los arrestos llegan tras una compleja investigación criminal transfronteriza llevada a cabo por la Policía Federal Etíope en cooperación con el Centro Operativo Regional de Apoyo al Proceso de Jartum (ROCK), una organización que trabaja para combatir la trata de personas en la región de África Oriental.