Expertos desaconsejan rescatar con un catamarán a la ballena varada en costa alemana

"Actualmente no hay ningún científico ni veterinario que nos recomiende proceder de esa manera, ya que el animal sería sometido a graves sufrimientos durante el intento de rescatarlo con vida", afirmó al diario Bild.

El bienestar del cetáceo sigue siendo la prioridad para todos, dijo, y, según la opinión de todos los expertos consultados, "es poco probable que sobreviva a un intento así".

Según había dicho previamente a Bild y al canal News5, en el centro de sus consideraciones se encontraba un catamarán especial procedente de Dinamarca que podía transportar al debilitado cetáceo atrapado frente a la isla de Poel de forma segura hacia el mar del Norte.

Para ello se habrían introducido correas de hasta un metro de ancho por debajo del cuerpo de la misma y posteriormente, el mamífero marino habría sido colocado sobre una red especial para su transporte.

De acuerdo con Bild, el barco especial que debía salvar a la ballena atrapada, a la que se ha bautizado "Timmy", fue ofrecido por una empresa de rescate en Dinamarca, que podría estar en el lugar en unos dos días dependiendo de las condiciones meteorológicas.

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Sin embargo, un requisito indispensable para esta compleja operación siempre era que la ballena podía sobrevivir esta operación, para lo que se ha encargado un informe médico, que deberá estar disponible a más tardar el martes.

El ministro subrayó de nuevo el estado de salud extremadamente crítico de la ballena y rechazó con firmeza las acusaciones de inacción por parte de la opinión pública.

Las autoridades, afirmó, buscan soluciones incansablemente cada día, siempre poniendo el bienestar del animal como máxima prioridad.

El miércoles pasado las autoridades decidieron abandonar todos los intentos de rescate tras varios intentos infructuosos de animar a la ballena a liberarse sola.

Los expertos adelantaban que era mejor dejar tranquilo al débil mamífero marino, que posiblemente morirá en la bahía.

La ballena logró liberarse por primera vez por sus propios medios hace más de una semana, después de que equipos de rescate excavaron con una draga un canal en el banco de arena en el que estaba atrapada inicialmente en la bahía de la ciudad alemana de Lübeck, en el estado federado de Schleswig-Holstein.

No obstante, el cetáceo, de 12,35 metros de largo, 3,20 de ancho y 1,60 de alto, volvió a quedar varado el martes pasado en la bahía de Wismar, en Mecklemburgo-Antepomerania, donde a pesar de lograr liberarse, nunca llegó a abandonar la costa hacia aguas profundas.