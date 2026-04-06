Familia de argentino preso en Venezuela solicita a la CIDH medidas de protección

Mediante esta solicitud, reclaman medidas urgentes para garantizar la vida e integridad física del ciudadano argentino, así como información sobre su paradero, estado de salud y situación jurídica.

Según la presentación, Giuliani fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana mientras navegaba en aguas del estado venezolano de Anzoátegui junto a tres venezolanos.

En los días posteriores, su familia no recibió información oficial sobre su situación, lo que, según el escrito, significa que vivió un período de desaparición forzada.

El documento sostiene que el abogado permanece privado de libertad en condiciones que vulneran derechos fundamentales, con comunicaciones “extremadamente restringidas”, sin acceso regular a asistencia consular ni a defensa legal, y con períodos prolongados de incomunicación.

Además, denuncian malos tratos, incluidos golpes para forzar declaraciones, y condiciones de reclusión incompatibles con estándares internacionales, como falta de acceso a alimentación adecuada, escaso contacto con el exterior y ausencia de atención médica.

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Las autoridades venezolanas han vinculado a Giuliani con supuestos delitos de terrorismo y narcotráfico, acusaciones que la familia rechaza por considerarlas infundadas.

En la solicitud, los peticionarios argumentan que el caso cumple con los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable establecidos en el reglamento de la CIDH, al tratarse de una persona detenida sin garantías judiciales y en condiciones que podrían poner en riesgo su vida.

Piden también la liberación inmediata de Giuliani, quien, según el documento, es actualmente el único ciudadano argentino que permanece detenido en Venezuela.

Otros argentinos fueron detenidos en los últimos dos años en Venezuela pero ya todos fueron liberados, el último de ellos fue el gendarme Nahuel Gallo, que regresó a su país a comienzos de marzo.