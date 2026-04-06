FundéuRAE: "clasificarse para", pero también "clasificarse a"

Pueden encontrarse en los medios ejemplos con ambas preposiciones: “Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores”, “Sinner se clasifica a la tercera ronda por la vía rápida” o “Australia es el primer país en clasificarse para la Copa Mundial Femenina”.

El “Diccionario panhispánico de dudas” señala que, cuando el verbo “clasificar(se)” es intransitivo y se refiere a ‘conseguir los resultados necesarios para participar o continuar en una competencia o competición’, el complemento que indica el torneo o prueba suele empezar por la preposición “para” o, en zonas de América, también por la preposición “a”.

Se recuerda que, con este sentido, es adecuado usar “clasificar” como verbo pronominal (“clasificarse a/para la final”) y como no pronominal (“clasificar a/para la final”).

Así pues, los enunciados del principio son todos válidos.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.