Gobierno colombiano inspecciona medio público tras denuncias de acoso sexual en la prensa

"Existen formas de discriminación, maltrato y conductas que se han normalizado, y que deben ser identificadas y erradicadas", apuntó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, citada en un comunicado de esa cartera.

Las demandas contra RTVC apuntan a un presunto acoso por parte del gerente del medio de comunicación, Hollman Morris, quien hace ocho años fue denunciado públicamente por Lina Castillo, quien entonces era militante del partido Colombia Humana, del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Tras esa denuncia, Morris presentó una acción por injuria y calumnia en su contra, un proceso que ha sido citado por más de 40 mujeres periodistas en una carta pública como ejemplo de posibles escenarios de revictimización.

Esto porque consideran que el sistema judicial tiene a Castillo bajo acusación y al funcionario público en el banquillo de los denunciantes.

Por otra parte, en 2024 la entonces directora de Señal Colombia, uno de los canales de RTVC, Silvana Orlandelli, dijo ser víctima de acoso por parte de Morris, quien en esa época era subgerente de ese medio de comunicación.

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La mujer afirmó en una carta que se sintió "perseguida, insegura, desinformada y vulnerada" en su labor, lo que le impedía trabajar "en un ambiente de respeto y cordialidad, partiendo de un principio de confianza".

Las inspecciones, que comenzaron en Caracol Televisión y se extienden a otros medios del país, forman parte de una estrategia definida como 'Inspección para el cambio', con la que el ejecutivo busca "garantizar entornos de trabajo seguros, dignos y libres de violencias".

Desde el pasado 20 de marzo han surgido en Colombia denuncias públicas de presunto acoso sexual en medios de comunicación, que han derivado en investigaciones internas, pronunciamientos del gremio y acciones institucionales.

En el caso de Caracol Televisión, el canal anunció la salida del presentador Jorge Alfredo Vargas por mutuo acuerdo y el despido del periodista deportivo Ricardo Orrego, tras las denuncias de acoso sexual conocidas el mes pasado.

La visita de hoy a RTVC, liderada por la viceministra Muñoz, contó con el equipo de inspectores del Ministerio y de la Dirección Territorial de Bogotá para dialogar con trabajadores de distintas áreas "con el fin de verificar el cumplimiento efectivo de sus derechos laborales".

Según detalló la información, el enfoque no se limitó a revisar documentos, sino a escuchar "de primera mano" las condiciones reales de trabajo.

La inspección también incluyó la revisión de puestos de trabajo, así como una verificación específica en la oficina jurídica.

También se identificaron algunos "riesgos ergonómicos y laborales" relacionados con el uso de equipos de cómputo y lugares de trabajo, los cuales serán analizados "para emitir recomendaciones de mejora".

En la visita se hizo énfasis en la pedagogía en torno a la prevención de la violencia laboral y el Gobierno solicitó a los jefes de Talento Humano habilitar espacios formativos para sensibilizar a los equipos sobre las distintas manifestaciones de acoso.