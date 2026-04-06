Gobierno de Bolivia rechaza denuncia de Arce sobre vulneración de sus derechos en prisión

“Se rechazan las aseveraciones que señalan una supuesta permanencia en condiciones inapropiadas o vulneración de sus derechos fundamentales”, estableció la cartera de Estado en un comunicado.

Arce (2020-2025) denunció este lunes en una carta pública la supuesta violación de sus derechos en la prisión y exigió el respeto al debido proceso y que los jueces y fiscales actúen “sin presiones políticas” de parte del Gobierno de Rodrigo Paz.

El expresidente mencionó que fue víctima de “actos que constituyen una forma de tortura psicológica” porque, según dijo, en los primeros días en el penal, situado en el centro de La Paz, fue recluido “en un lugar que carecía de las condiciones mínimas de habitabilidad” y en las noches los agentes entraban de forma “abrupta” a su celda para fotografiarlo.

En el texto también señaló que “las graves vulneraciones de derechos” no solo comprometen su integridad personal, “sino también la vigencia plena del Estado de Derecho”.

Explicó que se trata de afectaciones al debido proceso, la presunción de inocencia, la defensa material y técnica, la tutela judicial efectiva, así como a las garantías de imparcialidad, legalidad y seguridad jurídica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al respecto, el Ministerio de Gobierno indicó que “se desmiente de manera categórica las afirmaciones referidas a la existencia de actos de ‘tortura psicológica’ al interior del Recinto Penitenciario de San Pedro”, pero que, pese a esto, “se ha dispuesto la verificación correspondiente” para constatar la denuncia del expresidente.

También señaló que Arce “cuenta con un espacio que garantiza plenamente su seguridad personal, así como condiciones adecuadas de detención”, por lo que “se rechazan las aseveraciones que señalan una supuesta permanencia en condiciones inapropiadas o vulneración de sus derechos fundamentales”.

Finalmente, el ministerio informó que también se identificó a las personas que recientemente grabaron y difundieron las imágenes de Arce en prisión, a quienes “se iniciarán sanciones administrativas”.

Arce concluyó su mandato el 8 de noviembre y fue detenido el 10 de diciembre acusado de supuestos actos de corrupción en el Fondo Indígena, institución en la que, según la acusación de los fiscales, autorizó pagos presuntamente irregulares cuando fue ministro de Economía de Evo Morales (2006-2019).

El 18 de marzo pasado, la Policía también detuvo a Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor de Arce por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas, en un caso que, según la Fiscalía General, incluye al mismo exmandatario y a sus dos otros hijos, que están bajo investigación.