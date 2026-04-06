Gobierno de México reporta escasa participación en el paro nacional de transportistas

En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que las movilizaciones se han registrado en nueve estados, con una participación aproximada de 575 personas y 161 vehículos.

Aunque la información seguía actualizándose, la funcionaria afirmó que la dimensión del paro, centrado en torno a demandas de inseguridad y altos costos de los combustibles, permanece acotada.

"Son aproximadamente 11 bloqueos al momento. Algunos ya se están retirando tras acordar reuniones para que continúen los diálogos y haya las menores afectaciones posibles", señaló la funcionaria.

Por su parte, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, desglosó la situación por estados, donde expuso que Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Morelos y Sinaloa tuvieron algunos de los bloqueos.

Las protestas fueron convocadas por un grupo de transportistas que acusa falta de seguridad en las carreteras y exige mayores garantías para su actividad. Sin embargo, la Segob aseguró que el Gobierno federal ha atendido gran parte de sus demandas.

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De acuerdo con Rodríguez y Yáñez, desde noviembre pasado se han recibido 29 peticiones del sector, 20 de las cuales ya fueron atendidas, incluyendo la construcción de 10 paraderos seguros, el cierre de más de 700 accesos carreteros irregulares, el fortalecimiento de operativos de seguridad con la Guardia Nacional y la implementación de sistemas de monitoreo para agilizar trámites y mejorar la eficiencia.

Las autoridades subrayaron que la mayoría de las organizaciones transportistas decidieron no movilizarse, en reconocimiento a los avances logrados mediante el diálogo institucional, aunque criticaron que algunas agrupaciones se manifiestan "sin que exista justificación".

Por su parte, la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) denunció en redes sociales actos intimidatorios hacia los transportistas.

"Responsabilizamos al Gobierno mexicano de cualquier acto de intimidación y representación a nuestros compañeros", expusieron en la red social Facebook, acompañado de un video donde se ve a elementos del Ejército pedirles que retiren sus unidades de la carretera.