Greenpeace se suma a la Global Sumud Flotilla que zarpará hacia Gaza desde España

Greenpeace anunció que navegará junto a más de 70 embarcaciones y miles de personas que se embarcarán con el objetivo de desafiar "el bloqueo impuesto a Gaza por Israel".

El Artic Sunrise proporcionará apoyo marítimo, técnico y operativo para que las embarcaciones puedan transitar de forma segura a través del Mediterráneo antes de completar las últimas 200 millas náuticas (370,4 kilómetros) hasta las costas de Gaza.

"En este momento de escalada bélica, desencadenada por los ejércitos de Estados Unidos e Israel y que se extiende en una espiral de destrucción y sufrimiento por todo Oriente Medio, es un honor responder al llamamiento para unirnos a la Sumud Flotilla con nuestro Artic Sunrise", aseguró la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, en el escrito.

A su juicio, "a los gobiernos del mundo les ha faltado el coraje y la determinación necesarios para defender el derecho internacional y cumplir con su obligación de prevenir el genocidio en Gaza".

La flotilla tiene previsto zarpar desde Barcelona (España) el próximo 12 de abril, con escalas en Siracusa (Italia) e Ierapetra (Grecia), rumbo a Gaza. Un día antes, el sábado 11, se celebrará un acto público de solidaridad en el puerto de Barcelona.

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La directora ejecutiva de Greenpeace en Oriente Medio y Norte de África (MENA), Ghiwa Nakat, denunció por su parte en el texto que "la devastación infligida a Gaza se ha convertido en una peligrosa doctrina de impunidad que ahora se extiende al Líbano a través de una destrucción constante y un sufrimiento humano cada vez mayor".

Nakat explicó que el barco de Greenpeace se une a esta misión impulsada por la sociedad civil para "exigir un acceso humanitario seguro y sin obstáculos a Gaza y para desafiar el bloqueo ilegal que sigue devastando la vida de la población civil".

Antes de que la flotilla inicie el tramo final del trayecto y tras haberse asegurado de que todos los barcos se encuentran en condiciones óptimas, el Arctic Sunrise partirá hacia su próxima campaña, donde se le espera para denunciar las prácticas destructivas de la industria de los combustibles fósiles.

La Global Sumud Flotilla navegó por última vez, recuerda Greenpeace, en setiembre de 2025 con 42 embarcaciones y 462 personas que fueron interceptadas y abordadas por Israel, impidiendo su llegada a Gaza.