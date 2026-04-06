Hutíes del Yemen lanzan nueva operación conjunta con Irán y Hizbulá contra sur de Israel

El portavoz de los insurgentes yemeníes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el ataque consistió en "una andanada de misiles de crucero y drones contra varios objetivos militares y vitales pertenecientes al enemigo israelí en Um al Rashrash", el nombre en árabe de Eilat.

"La operación logró con éxito sus objetivos, gracias a Dios", añadió Sarea, que afirmó que el ataque múltiple fue lanzado "en apoyo al eje de la yihad y la resistencia en Irán, el Líbano, Irak y Palestina", así contra "el plan sionista" que busca establecer el "Gran Israel bajo el pretexto de transformar Oriente Medio".

Se trata de la sexta operación militar de los hutíes contra Israel desde el estallido de la guerra iniciada por Estados Unidos y el Estado judío contra Irán a finales de febrero.

Los lanzamientos de ataques desde el Yemen, según Sarea, continuarán "hasta la victoria, si Dios quiere", apuntó.

A finales de marzo, los hutíes reanudaron sus ataques contra Israel en el marco de la guerra contra Irán, después de que los rebeldes yemeníes cesaran sus ataques contra el Estado judío y la navegación comercial en el mar Rojo tras la implementación de la tregua en la Franja de Gaza el pasado octubre.