Inflación de marzo en Paraguay cierra en 0,8 % impulsada por el alza de los combustibles

En su acostumbrado reporte mensual, el emisor paraguayo señaló que, con el índice de marzo, la inflación acumulada subió al 1,4 % y la interanual -que marca el valor entre marzo de 2025 y 2026- se situó en 1,9 %, inferior al 2,3 % del último febrero.

Según el reporte, el alza de 11, 6 % en los combustibles -fenómeno atribuido a la inestabilidad del mercado petrolero tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán- es uno de los principales causales del marcador de marzo.

De igual forma, incidieron en el índice de precios al consumidor (IPC) la subida de las frutas frescas con 11,6% y de productos muy consumidos durante la Semana Santa en el país, como los huevos y el pescado, que experimentaron aumentos del 6,7 % y 3,7 %, respectivamente.

También se elevaron en 1,5 % y en 1,2% el costo del transporte y de los bienes de la canasta.

Como muestra del comportamiento mixto de la inflación durante marzo pasado, el índice registró marcas negativas o descenso de precios en carne de cerdo (-3,0 %), vacaciones y turismo (-1,7 %), bebidas gaseosas (-1,1 %) y pastas alimenticias y arroz (-0,7 %).

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El BCP proyecta una inflación para 2026 del 3,5 %, después de que cerrara el año anterior en 3,1 %.