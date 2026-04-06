Israel aprueba una mayor producción de interceptores Arrow en plena guerra con Irán

Según lo acordado junto al Ministerio de Defensa, se incrementará sustancialmente la cantidad de interceptores Arrow 2 y 3, fabricados por la firma armamentística Israel Aerospace Industries.

El titular israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró en un comunicado que el acuerdo se firmará próximamente y permitirá un "aumento significativo tanto en el ritmo de producción como en el arsenal" de interceptores, usados a diario desde que Israel atacase Irán el pasado 28 de febrero junto a Estados Unidos.

Katz quiso también disipar miedos y aseguró que Israel cuenta actualmente "con suficientes interceptores", a pesar de que en estas seis semanas de guerra se han registrado varios impactos directos. El último se produjo ayer, domingo, contra un edificio residencial en la ciudad norteña de Haifa, matando a cuatro personas.

"El régimen del ayatolá debe saber que Israel es resiliente y fuerte, preparado para sostener la campaña el tiempo que sea necesario, y que continúa mejorando sus capacidades defensivas y ofensivas durante el combate", agregó.

Recientemente, el periódico estadounidense 'The Wall Street Journal' señaló que Israel había comenzado a racionar el uso de sus interceptores Arrow (cada uno cuesta entre 1,7 y 3,4 millones de euros) tanto por razones económicas como por preservar existencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, el citado medio también señaló que Israel estaba usando misiles de menor gama para interceptar proyectiles de Irán, y que quizá esto podía explicar los impactos. La tasa de intercepción con éxito israelí ronda el 92 %, según el Ejército.