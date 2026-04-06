Israel dice haber atacado aviones y helicópteros iraníes en tres aeropuertos de Teherán

En un comunicado, el Ejército israelí informa de que las aeronaves atacadas, junto a "infraestructura militar adicional", estaban de los aeropuertos de Bahram, Mehrabad y Azmayesh.

Según Israel, el de Mehrabad, que ha sido blanco de otros ataques iraníes, lo usa la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y sirve para financiar a grupos afines a Irán.

"Aviones que transportaban armas y grandes sumas de dinero en efectivo partieron de este aeropuerto en numerosas ocasiones, aterrizando en diferentes puntos de la región para ser utilizados por los grupos afines al régimen", dice la nota.

En otro comunicado publicado en la tarde del lunes por el Ejército, se afirma que Israel concluyó "una serie de ataques" contra objetivos del régimen iraní en Teherán y en todo Irán, de la que dice que ofrecerá detalles más adelante.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, indicó que los cazas israelíes han atacado este lunes la mayor planta petroquímica de Irán, ubicada en Asaluyeh, en una operación que, según dijo, ha dejado fuera de servicio instalaciones clave del sector energético del país.

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Las autoridades de la república islámica no han ofrecido un balance oficial de muertos desde la primera semana de la ofensiva conjunta de Israel y EE.UU., cuando situó la cifra en 1.230.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, ha reportado más de 3.400 fallecidos, entre ellos más de 1.500 civiles.

En Israel, los impactos de misiles disparados por Irán y los proyectiles del grupo chií libanés Hizbulá se han cobrado la vida de 22 personas, además de la de cuatro mujeres palestinas en Cisjordania.