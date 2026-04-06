Juicio en España a excúpula de Interior del PP por tratar de robar papeles a su tesorero

Después de ocho años de investigación, este juicio en la Audiencia Nacional española lleva ante la justicia, entre otros, al exministro de Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y a su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; además de otros cargos policiales de la época y al exchofer de la famila Bárcenas, al que supuestamente captaron como confidente.

Fernández Díaz y Martínez están acusados de dar la orden de espiar al extesorero, Luis Bárcenas, por medio de este operativo para sustraerle esas posibles pruebas sensibles para el partido, hechos que ellos niegan y por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel.

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta el excomisario de la Policía José Manuel Villarejo.

En total, diez acusados de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial para sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido y a algunos de sus dirigentes en plena investigación del caso Gürtel (red de corrupción política) y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Durante los primeros días el tribunal dilucidará sobre las cuestiones previas. Después, escuchará a testigos como Mariano Rajoy -quien ya tuvo que testificar en el primer juicio del caso Gürtel cuando aún estaba al frente del Ejecutivo-, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la antigua secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, o el también exsecretario general y actual senador del PP Javier Arenas.

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Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

La familia Bárcenas acusa a ambos y a su cúpula policial de un delito de asociación ilícita y les considera cooperadores necesarios del asalto que sufrieron en su vivienda en 2014, cuando un hombre se hizo pasar por sacerdote y los retuvo bajo amenazas para que le entregasen documentos que podrían afectar al partido. Para el chófer de la familia pide 33 años de cárcel y le acusa de actuar con la agravante de abuso de confianza.

En esta causa ejercen también la acusación el Partido Socialista (PSOE), que pide 47 años y 10 meses de cárcel para el exministro del Interior y 38 años y 3 meses de cárcel para su número dos, y el partido de izquierda Podemos, que reclama 41 años de prisión para cada uno.

Este asunto, conocido como caso Kitchen, cuya investigación comenzó en 2018, fue también objeto de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, que consideró probado, "al menos indiciariamente", que el expresidente Mariano Rajoy conocía la trama policial de espionaje a Bárcenas.