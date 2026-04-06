La Bolsa de México pierde 1,03 % y baja 68.986,63 unidades

"En el mercado de capitales se observó un desempeño mixto. En Europa, los mercados permanecieron cerrados por el lunes de Pascua y reabren el martes, mientras que en Estados Unidos los principales índices avanzaron", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "registró una pérdida de 1,03 %", luego de la ganancia del 1,59 % del pasado 1 de abril.

Al interior del IPC, precisó Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Chedraui (-3,67 %), Pinfra (-3,15 %) y Volaris (-2,83 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que con el movimiento de este lunes el rendimiento del IPC en lo que va del año se ubicó en +7,27 %.

"El IPC terminó la jornada con un baja. A nivel empresarial, 32 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno negativo", añadió el experto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,33 % frente al dólar, al cotizar en 17,77 unidades por billete verde, frente a los 17,83 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 95,5 millones de títulos por un importe de 9.115 millones de pesos (unos 513 millones de dólares).

De las 599 empresas que cotizaron en la sesión, 276 cerraron con sus precios al alza, 291 registraron pérdidas y 32 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 2,33 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 2,31 %, y de la firma de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el 1,65 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cervecera Anheuser-Busch InBev (ANB), con el -16,21 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -3,77 %, y de la cadena de supermercados Grupo Comercial Chedraui (CHDRAUI B), con el -3,67 %.