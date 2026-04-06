La bolsa de São Paulo cierra estable sostenida por Petrobras

En su regreso a las operaciones tras el festivo del viernes, el corro paulista enlazó hoy su quinta sesión consecutiva en verde, a pesar de la gran incertidumbre internacional por la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, en curso desde el 28 de febrero.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,25 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,145 reales para la compra y 5,146 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros siguen con atención los desdoblamientos del conflicto en Oriente Medio y sus efectos en la economía brasileña.

Este lunes, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció una nueva batería de medidas para contener el alza de los combustibles, entre ellas la suspensión de impuestos federales sobre el queroseno para la aviación.

Los precios internacionales del petróleo continúan en fase ascendente y hoy los barriles brent y Texas volvieron a apreciarse un 0,7 % y un 0,8 %, respectivamente.

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Ese movimiento benefició de nuevo a la petrolera estatal brasileña Petrobras, cuyas acciones ordinarias y preferentes escalaron un 1,1 % y un 1,6 %, por ese orden.

También cerraron en verde la inmobiliaria JHSF (+8,1 %) y la petrolera privada Brava Energia (+3,0 %).

En la otra cara de la moneda, la gran perjudicada de la jornada fue Braskem, la mayor petroquímica de América Latina, que se dejó cerca de un 8 %.

El volumen financiero en la bolsa brasileña ascendió hoy hasta los 18.600 millones de reales (3.600 millones de dólares / 3.130 millones de euros al cambio de hoy), en unos 3,2 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.