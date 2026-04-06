La inversión en México cayó un 3,3 % en enero y suma 16 meses de caídas

Este dato del primer mes de 2026 fue resultado de la contracción anual del 9,8 % en la maquinaria y equipo, pese a un avance del 3 % en la construcción, detalló el instituto autónomo con base en cifras originales.

La inversión privada se redujo un 4,5 % interanual y la pública se elevó un 3,8 %.

Por otro lado, la inversión retrocedió un 2,2 % en enero frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Esto ocurrió por la caída mensual del 8 % en la maquinaria y equipo, pese al avance del 3,8 % en la construcción.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció el 0,6 % anual en 2025 y aumentó un 1,8 % en el cuarto trimestre, con lo que evitó una recesión.

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La inversión fija bruta de México creció el 3,4 % en 2024 y se disparó el 19,7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring).

Además, subió el 6 % en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia del coronavirus, que provocó una contracción del 18,2 % en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.