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06 de abril de 2026 - 10:40

La inversión en México cayó un 3,3 % en enero y suma 16 meses de caídas

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Ciudad de México, 6 abr (EFE).- La inversión fija bruta en México cayó un 3,3 % interanual en enero y acumula 16 meses de descenso a tasa anual, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en medio de la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos.

Por EFE

Este dato del primer mes de 2026 fue resultado de la contracción anual del 9,8 % en la maquinaria y equipo, pese a un avance del 3 % en la construcción, detalló el instituto autónomo con base en cifras originales.

La inversión privada se redujo un 4,5 % interanual y la pública se elevó un 3,8 %.

Por otro lado, la inversión retrocedió un 2,2 % en enero frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Esto ocurrió por la caída mensual del 8 % en la maquinaria y equipo, pese al avance del 3,8 % en la construcción.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció el 0,6 % anual en 2025 y aumentó un 1,8 % en el cuarto trimestre, con lo que evitó una recesión.

La inversión fija bruta de México creció el 3,4 % en 2024 y se disparó el 19,7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring).

Además, subió el 6 % en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia del coronavirus, que provocó una contracción del 18,2 % en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.