Las opositoras Damas de Blanco denuncian que Cuba viola su libertad religiosa

En particular condenó que "fuerzas de la Seguridad del Estado sitiaron en la Habana la vivienda de la Dama de Blanco María Cristina Labrada Varona y la sede nacional de Las Damas de Blanco desde horas tempranas para impedir su participación en la misa" del pasado domingo.

"Pero nosotras como estrategia salimos a participar en misa días entre semana principalmente para poder lograr nuestro objetivo, y poder orar en la casa de Cristo por nuestra familia, por el pueblo sufriendo cubano y por la libertad de todos los presos políticos sin excepción", señaló Soler en una publicación en redes sociales.

En su informe, la disidente refirió que 19 integrantes de la organización pudieron asistir a las misas de la Semana Santa en diferentes provincias, municipios e iglesias.

En los últimos años Soler ha denunciado múltiples arrestos temporales a ella y a otros miembros de la organización, mayoritariamente los domingos cuando se disponen a acudir a misa y la policía les impide llegar a las iglesias.

El movimiento Damas de Blanco surgió por iniciativa de un grupo de mujeres, todas ellas familiares de los 75 disidentes y periodistas independientes detenidos y sancionados en marzo de 2003 a elevadas condenas de cárcel durante el periodo de represión conocido como la Primavera Negra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A partir de entonces, las esposas, madres y otras familiares de aquellos presos se identificaron por ir siempre vestidas de blanco y, tras asistir a misa en un templo católico, comenzaron a realizar marchas dominicales para pedir su liberación y se convirtieron en un símbolo de disidencia.

En 2005, las Damas de Blanco recibieron el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo.