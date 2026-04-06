Líder de la junta militar birmana afronta en Indonesia una tercera acusación por genocidio

Yasmin Ullah y Noor Azizah, dos mujeres rohinyás que huyeron de Birmania a raíz de la campaña militar registrada en 2017 contra esta etnia, presentaron la acusación ante la Fiscalía General en Yakarta, junto a abogados internacionales y otros líderes de la sociedad civil indonesia, según indicó en redes sociales la organización Rohingya Maìyafuìnor.

"Nadie elige ser un refugiado, nadie elige sobrevivir a un genocidio. Si pudiera me gustaría estar en mi hogar y permanecer en paz con el resto de la población de Birmania (...) Por eso estoy aquí, porque mi pueblo no puede", dijo Noor Azizah durante la vista, recoge un video publicado en su perfil de Instagram.

La acusación contra Min Aung Hlaing, quien el viernes fue nombrado presidente de Birmania por un Parlamento copado por militares, se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales juzgar delitos internacionales, subraya en Facebook Rohingya Maìyafuìnor.

Min Aung Hlaing, quien lideró el golpe de Estado de febrero de 2021, era el comandante en jefe del Ejército cuando las fuerzas armadas birmanas lanzaron una operación en agosto de 2017 contra la población rohinyá en el norte del estado de Rakáin, este del país.

El operativo militar, iniciado tras un ataque de rebeldes rohinyás, motivó el éxodo de más de 720.000 refugiados a la vecina Bangladés, donde ya se exiliaban miles de personas expulsadas en años previos.

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La ONU estima que durante esta campaña, que catalogó "de limpieza étnica con marcas de genocidio", fueron asesinadas al menos 10.000 personas, mientras que cientos de poblaciones quedaron arrasadas por incendios intencionados.

Actualmente hay dos ordenes internacionales de arresto contra el general golpista emitidas en 2024 por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y un tribunal de Buenos Aires. Ambos reclaman al militar birmano por su supuesta implicación en el genocidio rohinyá.

Cada año miles de rohinyás arriesgan sus vidas en peligrosos viajes por mar hasta llegar a Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo, donde permanece asentada una amplia comunidad de esta etnia no reconocida por Birmania.