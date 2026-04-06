México aplica 33,9 millones de vacunas contra sarampión en medio de brote con 36 muertes

En un comunicado, la dependencia indicó que la estrategia de inmunización está enfocada en niñas y niños de entre 6 meses y 12 años, considerados el grupo prioritario para cortar la transmisión del virus.

En ese sentido, hizo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a verificar que los menores cuenten con su esquema de vacunación completo y acudir a los servicios de salud en caso de dosis pendientes.

Al mismo tiempo, destacó el objetivo de ampliar la cobertura en todo el país.

La vacunación también está dirigida a personas de entre 13 y 49 años que no cuenten con esquema completo o segunda dosis.

Las autoridades recordaron que la vacuna es gratuita y puede localizarse el centro de aplicación más cercano a través del sitio dondemevacuno.salud.gob.mx o vía telefónica.

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Desde enero de 2025, México ha registrado 15.151 casos confirmados de sarampión y 36 muertes, según datos de la Dirección General de Epidemiología.

El grupo de edad con más contagios es de 1 a 4 años (1.964), seguido del grupo de 25 a 29 años (1.781) y el de 5 a 9 años (1.738).

La campaña se realiza de manera coordinada entre instituciones del sector salud, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar, Petróleos Mexicanos (Pemex), Defensa y Marina, apuntó la dependencia.

Mientras que las muertes se han reportado en los estados de Chihuahua (21), Jalisco (5), Durango (2), Ciudad de México (2), Sonora (1), Michoacán (1), Tlaxcala (1), Chiapas (1), Guerrero (1) y Sinaloa (1).