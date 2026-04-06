México repatria 160 bienes patrimoniales desde EE.UU., Canadá, Francia y Argentina

En un comunicado, la dependencia indicó que las piezas corresponden a diferentes áreas culturales, como el Altiplano Central, Occidente, Bajío y la zona maya y sus temporalidades van del periodo Preclásico mesoamericano (2500 a.C.-200 d.C.) hasta la época virreinal.

En cuanto a los bienes históricos, precisó, se recuperaron, en la ciudad de Atlanta, dos puertas de madera del siglo XVIII, de estilo barroco, que probablemente proceden del Altiplano Central o del Bajío y que fueron labradas en altorrelieve con escenas de santos, ángeles, volutas y elementos florales.

También se devolvió el libro 'Manual Summa de las Ceremonias de la Provincia del Santo Evangelio de México según el orden del Capítulo General de Roma', impreso en 1703 y decomisado por la Policía Federal Argentina.

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha Olabuenaga, señaló que la mayor parte de estos elementos "fueron restituidos de manera voluntaria por particulares, pero también se incluyen piezas recuperadas gracias a la cooperación con autoridades judiciales extranjeras", que regresan a territorio mexicano gracias a las gestiones de la red de embajadas y consulados de nuestro país en Estados Unidos, Canadá, Argentina y Francia.

Entre los objetos arqueológicos, indicó Cultura de México, destacan 140 piezas entregadas voluntariamente al Consulado de México en Seattle, Estados Unidos: figurillas de barro provenientes del Altiplano Central, que datan del Preclásico, otras de origen teotihuacano del Clásico Temprano (200-600 d.C.) y distintas esculturas antropomorfas femeninas de las tradiciones Chupícuaro, Tumbas de Tiro, Chinesco y Tala-Tonalá.

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Además, mediante entrega voluntaria al Consulado de México en Raleigh, Estados Unidos, está el caso de 12 piezas, entre figurillas antropomorfas y zoomorfas, así como vasijas procedentes del Altiplano Central, del Occidente y del territorio que hoy ocupa Oaxaca, que datan del periodo Clásico (200-900 d.C.).

Una pieza, entregada al consulado mexicano en New Brunswick, formó parte del catálogo de una subasta celebrada en 2011, y se recuperó tras ser asegurada por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza del país vecino.

De Francia se repatriaron dos figurillas antropomorfas y una vasija efigie zoomorfa provenientes del Occidente, del estilo conocido como San Sebastián (en los límites de Jalisco y Nayarit), cuya temporalidad se ubica entre los años 300 y 600 de nuestra era.

Desde 2018, el Gobierno mexicano ha recuperado unas 16.500 piezas culturales al combatir subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que se ofrecían objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México, además de intensificar las demandas ante Gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.